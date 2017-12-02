Клопп: пару недель назад «Ливерпулю» повезло с судейством, сегодня это вернулось

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (5:1) в 15-м туре АПЛ.

«Не сказал бы, что мне понравилась вся игра. В начале нам пришлось приспособиться к стилю „Брайтона“. В первом тайме мы забили два отличных гола, было приятно видеть их. Несколько недель назад нам повезло с судейством, и сегодня это вернулось. Гол „Брайтона“ (с пенальти. — Прим. „Чемпионата“) сделал игру более захватывающей, но мы закрыли её в хорошем стиле.

Наш стартовый состав всех удивил. Ещё до вчерашней установки мы не знали, как будем играть, поэтому я доволен ребятами. Они смогли адаптироваться. Нам нужно адаптироваться к разным системам игры", — сказал Клопп.