«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции

«Страсбург» победил «ПСЖ» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Франции.

На 13-й минуте Жоя Да Кошта открыл счёт. В концовке первого тайма Килиан Мбаппе провёл ответный мяч. На 65-й минуте Стефан Баокен забил второй гол в ворота гостей.

«ПСЖ» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (18) — 14-й.