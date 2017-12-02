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«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции

Футбол

«Страсбург» победил «ПСЖ» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Франции.

На 13-й минуте Жоя Да Кошта открыл счёт. В концовке первого тайма Килиан Мбаппе провёл ответный мяч. На 65-й минуте Стефан Баокен забил второй гол в ворота гостей.

«ПСЖ» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (18) — 14-й.

Франция - Лига 1. 16-й тур
02 декабря 2017, суббота. 19:00 МСК
Страсбург
Страсбург
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 – Да Кошта – 13, 1:1 – Мбаппе – 42, 2:1 – Баокен – 65
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