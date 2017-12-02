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«Кёльн» добыл ничью в выездном матче с «Шальке»

Футбол

«Шальке» сыграл вничью с «Кёльном» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева дважды выходили вперёд благодаря голам Гвидо Бургшталлера и Амина Арита, но форвард гостей Серу Гирасси дважды сравнивал счёт. Защитник сборной России Константин Рауш провёл в составе «Кёльна» всю игру.

«Шальке» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» имеет в своём активе всего лишь три балла и располагается на последней позиции.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 20:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
2 : 2
Кёльн
Кёльн
1:0 – Бургшталлер – 36, 1:1 – Гирасси – 50, 2:1 – Арит – 72, 2:2 – Гирасси – 77 (пен)
Удаления: нет – Осако, 90+3
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