«Кёльн» добыл ничью в выездном матче с «Шальке»

«Шальке» сыграл вничью с «Кёльном» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева дважды выходили вперёд благодаря голам Гвидо Бургшталлера и Амина Арита, но форвард гостей Серу Гирасси дважды сравнивал счёт. Защитник сборной России Константин Рауш провёл в составе «Кёльна» всю игру.

«Шальке» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» имеет в своём активе всего лишь три балла и располагается на последней позиции.