«Манчестер Сити» намерен сделать Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Руководство «Манчестер Сити» отмечает впечатляющий игровой прогресс Рахима Стерлинга и уже в текущем сезоне планирует поощрить вингера новым контрактом, который может сделать его самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. По информации издания The Sun, по новому соглашению Стерлинг будет зарабатывать £ 300 тыс. фунтов в неделю (около $ 405 тыс.). В настоящий момент лидером по размеру заработной платы в АПЛ является Поль Погба (£ 290 тыс. в неделю).



Очередной гол Стерлинга в компенсированное арбитром время принёс победу «горожанам» над «Саутгемптоном» (2:1) в 15-м туре АПЛ. В текущем сезоне игрок сборной Англии стал автором 9 голов в 12 матчах чемпионата.

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