Бош: «Боруссия» могла бы и победить «Байер», если бы не две серьёзные травмы

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош дал оценку встрече с «Байером» (1:1) в Леверкузене, а также выразил опасения в связи с потенциально серьёзными травмами Максимилиана Филиппа и Гонсало Кастро. Футболисты покинули поле ещё до перерыва.



«Я не был доволен началом матча, мы не играли должным образом. К сожалению, в первом тайме два наших игрока получили серьёзные травмы, и пока всё выглядит не очень хорошо. При определённой степени везения сегодня мы могли бы и победить», — цитирует специалиста издание Kicker.

«Бавария» победила «Ганновер», «Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью