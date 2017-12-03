Озил: время от времени мы общаемся с Зиданом и сейчас

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о своих отношениях с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Немец с 2010 по 2013 год защищал цвета «Реала».

«То, как Зидан руководил игрой, завораживало меня, воспоминания об этом очаровывают меня до сих пор. Его техника и креативность были выдающимися. В молодости я хотел быть таким, как он.



Когда я перешёл в „Реал“ и встретился с ним, мои руки вспотели, я нервничал, но Зидан был очень добрым и позитивным. Время от времени мы общаемся с ним и сейчас», — сказал Озил в интервью Football Mgzn.