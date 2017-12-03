Мойес: боссы «Вест Хэма» сказали, что в случае необходимости трансферы будут

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес признался, что руководство клуба обещало ему выделить средства на усиление состава в январе в случае необходимости.

«Они сказали, когда я пришёл, что если в январе усиление будет необходимо, то проблем не возникнет. Но я уже сказал на прошлой неделе, и снова повторю это сейчас: я сосредоточен на тех игроках, что уже есть в команде. Я должен попытаться собрать команду из того, что у нас есть.

Мы хотим собрать сильный коллектив из того, что есть. Если этого не получится, тогда нам, возможно, придётся найти других людей, которые смогут это сделать», — цитирует тренера Sky Sports.