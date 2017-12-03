Милнер: я уверен, что у «Манчестер Сити» тоже будет спад

Игрок «Ливерпуля» Джеймс Милнер выразил уверенность, что лидирующий в АПЛ «Манчестер Сити» не сумеет избежать спада по ходу сезона.

«В прошлом году мы отлично играли против лучших команд, но потеряли много очков в матчах против так называемых маленьких клубов. Я думаю, что у нас есть всё необходимое, нам просто нужно собрать это воедино. Многое может произойти. У нас уже был спад, у „Тоттенхэма“ — тоже, и я уверен, что у „Ман Сити“ он будет.

В настоящий момент гонка преследователей довольно плотная, всё находятся рядом, и это доказывает уровень АПЛ", — сказал Милнер в интервью Sky Sports.