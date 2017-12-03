«Краснодар» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Главный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Ахмат».