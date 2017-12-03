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«Краснодар» выиграл у «Ахмата», уступая 0:2 после первого тайма

Футбол

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу над «Ахматом» — 3:2.

«Ахмат» открыл счёт на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Антон Швец. На 36-й минуте Исмаэл сделал счёт 2:0. В начале второго тайма «Краснодар» один мяч отыграл — отличился Фёдор Смолов. Несколько минут спустя хозяева получили право на пенальти, но удар Андреаса Гранквист отразил Виталий Гудиев. Тем не менее, полностью завладев инициативой, «быки» всё-таки сумели сравнять счёт — на 68-й минуте это сделал Павел Мамаев. Вырвать победу подопечные Игоря Шалимова сумели на третьей компенсированной минуте — решающий мяч забил Жоаозиньо.

В таблице РФПЛ «Краснодар» (33 очка) располагается на пятой строчке, а «Ахмат» (25) занимает седьмое место.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 – Швец – 29, 0:2 – Исмаэл – 36, 1:2 – Смолов – 52, 2:2 – Мамаев – 68, 3:2 – Жоаозиньо – 90+2
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