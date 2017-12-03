Гранквист — о своём будущем в «Краснодаре»: на сто процентов ничего не решено

Капитан и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист высказался относительно своего будущего в клубе.

Ранее сообщалось, что 32-летний швед допускал, что нынешний сезон может стать для него последним в «Краснодаре».

«Посмотрим, что случится. У меня здесь заканчивается контракт в конце сезона. После пяти лет здесь нужно двигаться дальше. Плюс у меня ещё семья. Их нужно перевезти в Швецию, ведь в семейном плане здесь очень непросто жить. На сто процентов ничего не решено. Я беседовал с президентом клуба, с топ-менеджментом. Мы закончили наши разговоры на позитивной ноте. Ещё ничего не закончено, всё может произойти», — цитирует Гранквиста Rusfootball.