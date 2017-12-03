Прямая видеотрансляция матча «Лас-Пальмас» — «Бетис»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 14-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Бетис». Встреча в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе «Гран Канария».



В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Бетис» располагается на девятом месте, опережая находящийся на 19-й строчке «Лас-Пальмас» на 11 очков.



Трансляция матча «Лас-Пальмас» — «Бетис» начнётся в 22:45 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».