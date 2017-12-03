Бывший нападающий «Локомотива» отметился красивым голом в Турции

Бывший нападающий московского «Локомотива» Петар Шкулетич, выступающий за «Генчлербирлиги», отметился красивым голом в матче чемпионата Турции.

На 12-й минуте матча 14-го тура с «Сивасспором» сербский форвард принял мяч за пределами штрафной и, не опуская его на газон, нанёс неотразимый удар в створ ворот.

В итоге «Генчлербирлиги» на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Сивасспор», в составе которого весь матч отыграл российский защитник Виталий Дьяков.

Эффектный гол в исполнении Петара Шкулетича можно посмотреть в «твиттере» Burak Zihni.