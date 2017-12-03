Полузащитник «Халл Сити» Мейлер поблагодарил Слуцкого

Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер на своей странице в «Твиттере» пожелал удачи теперь уже бывшему главному тренеру английской команды Леониду Слуцкому.

Напомним, что сегодня «Халл Сити» объявил об уходе российского специалиста с поста главного тренера.

«Хочу поблагодарить тренера за всё. Было приятно работать с вами, босс, эти несколько месяцев. Мне жаль, что всё было не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всём в будущем», — написал Мейлер.

«Халл Сити» не может одержать победу в Чемпионшипе на протяжении семи последних матчей. После 20 туров команда располагается на 20-й строчке в таблице.