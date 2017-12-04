Раноккия: никогда не видел такого единого «Интера»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия заявил, что никогда не видел у нерадзурри такой единой команды, как при Лучано Спаллетти.

«Интер» под руководством бывшего наставника «Зенита» после 15 туров возглавляет таблицу итальянского чемпионата.

«За эти годы я видел разный „Интер“, но я никогда не видел такую единую команду. Даже те, кто не играет постоянно, готовы, когда это необходимо.



Спаллетти — великолепен, потому что он ко всем относится одинаково. Неважно, кто ты или какая у тебя зарплата, ко всем нам равное отношение.

Я в «Интере» много лет и я впервые вижу такую раздевалку", – цитирует Раноккию Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.