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Хет-трик Перишича помог «Интеру» разгромить «Кьево» и возглавить таблицу Серии А

Футбол

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Кьево». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей хет-трик оформил Иван Перишич, а ещё по голу забили Мауро Икарди и Милан Шкриньяр. Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений в нынешнем сезоне чемпионата Италии, которая теперь составляет 15 матчей (12 побед и 3 ничьи). Благодаря этому успеху миланский клуб (39 очков) опередил «Наполи» (38) и «Ювентус» (37) и вышел на первое место в турнирной таблице.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Фиорентина» на своём поле разгромила «Сассуоло» (3:0), а «Болонья» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1).

Италия - Серия А. 15-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Интер М
Милан
5 : 0
Кьево
Верона
1:0 – Перишич – 23, 2:0 – Икарди – 38, 3:0 – Перишич – 57, 4:0 – Шкриньяр – 60, 5:0 – Перишич – 90+2
Италия - Серия А. 15-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
3 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 – Симеоне – 32, 2:0 – Верету – 42, 3:0 – Кьеза – 71
Италия - Серия А. 15-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
1 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 – Педро – 42, 1:1 – Дестро – 81
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