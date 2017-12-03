Хет-трик Перишича помог «Интеру» разгромить «Кьево» и возглавить таблицу Серии А

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Кьево». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей хет-трик оформил Иван Перишич, а ещё по голу забили Мауро Икарди и Милан Шкриньяр. Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений в нынешнем сезоне чемпионата Италии, которая теперь составляет 15 матчей (12 побед и 3 ничьи). Благодаря этому успеху миланский клуб (39 очков) опередил «Наполи» (38) и «Ювентус» (37) и вышел на первое место в турнирной таблице.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Фиорентина» на своём поле разгромила «Сассуоло» (3:0), а «Болонья» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1).