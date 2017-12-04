Брату Месси грозит до 8 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия

Брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси арестован по решению аргентинского суда. Как сообщает AS, в отношении Матиаса Месси выдвинуты обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Матиас останется в больнице, куда угодил из-за аварии на катере, до 23 декабря. Ему может грозить от 3,5 до 8 лет тюремного заключения.



Матиас Месси был арестован после того, как полиция обнаружила в окровавленной лодке пистолет. Брат футболиста «Барселоны» утверждал, что разбил моторную лодку на песчаном берегу в Аргентине.

В прошлом году брат Месси в виде испытательного срока преподавал футбол, после того как полиция нашла в его машине пистолет. Матиасу также был дан совет воздержаться от наркотиков и спиртного.