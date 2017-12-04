Вандалы второй раз за год разрушили статую Месси в Буэнос-Айресе

Статуя форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, была повреждена неизвестными вандалами, сообщает Ole. В воскресенье хулиганы сломали скульптуре ноги. Личности вандалов предстоит установить полиции.

Фотографию можно посмотреть на странице TyC Sports в «Твиттере».

Напомним, в январе этого года вандалы разрушили верхнюю часть статуи Месси, которая позже была восстановлена.

Месси помог сборной Аргентины пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. В отборочном турнире он провёл 10 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.