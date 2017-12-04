Аргентинский «Расинг» отказался продать Мартинеса в «Атлетико» за € 12 млн

Руководство «Расинга» из Авельянеды отказалось продать нападающего команды Лаутаро Мартинеса мадридскому «Атлетико». Об этом сообщил президент аргентинского клуба Виктор Бланко.

«Мы получили предложение «Атлетико». Они предлагали за Мартинеса € 12 млн 750 тыс. Кроме того, мы получали бы 10% от последующей продажи футболиста третьему клубу. Однако «Расинг» предложение испанцев отклонил», — приводит слова Бланко Marca.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что испанский клуб близок к приобретению Мартинеса.