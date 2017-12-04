РФПЛ готов провести матч «Урал» — «Арсенал» в манеже в случае форс-мажора

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, где пройдёт матч 20-го тура РФПЛ «Урал» — «Арсенал». Ранее руководитель клуба заявлял, что в случае плохой погоды игра может пройти в манеже.

«Пока погода в Екатеринбурге нормальная погода — от "-1" до "+1". При такой погоде мы готовы играть на улице и будем принимать «Арсенал» на «СКБ-Банк Арене». Но надо понимать, что погода непредсказуема. Это Урал, это декабрь, и это настоящая зима. Дай бог, чтобы погода не поменялась и матч прошёл на стадионе. Но я уже разговаривал с РФПЛ, и мне сказали, что в случае форс-мажора с погодой лига готова провести матч в манеже.

Но если нормальная погода простоит до пятницы, то мы сыграем на улице», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Матч «Урал» — «Арсенал» запланирован на 8 декабря. Начало – в 17:30 мск.