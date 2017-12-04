Ибрагимович: в 2000 году мог перейти в «Арсенал», но Венгер позвал на просмотр

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что в 2000 году он мог перейти в стан лондонского «Арснала», будучи футболистом «Мальме», но отказался проходить просмотр.

«Я приехал в Лондон, чтобы провести встречу с Венгером, но он позвал меня на просмотр. Я ответил: „Не буду проходить просмотр, или вы меня покупаете, или нет. Я не буду здесь тратить время“.



Хоть я ещё был молод, но верил в себя. Я думал, что сильнее всех. Я хотел встретиться с Венгером, потому что думал, что он сразу возьмёт в свою команду, но я не собираюсь проходить просмотры. Тогда я наблюдал за игрой Роналдо, Ромарио и Баджо, и у меня была одна цель — доказать всем, что я лучший», — цитирует шведа The Sun.