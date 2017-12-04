Гранквист: думал, телефон просто разорвётся от поздравлений

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал, как отреагировала общественность и его друзья после того, как он был признан лучшим игроком года в Швеции.

«Вообще, было много поздравлений, они сыпались отовсюду – звонки, сообщения! Думал, телефон просто разорвётся от них (улыбается). Поздравляли со всей Швеции – и близкие, и те, с кем я очень давно не общался, и незнакомые. Мне было очень приятно, что люди так радуются вместе со мной и желают мне позитива.



Что касается реакции местных СМИ и болельщиков, то всегда есть два мнения. Одним нравится то, что происходит, другим – нет. Мой титул – не исключение. Большинство медиа и болельщиков были согласны с выбором жюри, но приходилось слышать и мнения, что этот приз должен был получить другой. Так или иначе в жюри входят наиболее авторитетные футбольные люди страны, и это их решение, наверное, стоит уважать. А что касается критических стрел в свой адрес, я всегда уважаю конструктивную, позитивную критику, но самое важное для меня – мнение моих родных и близких. Они всегда меня поддержат, но в случае чего и честно скажут, если я что-то сделал не так или недостаточно хорошо», — цитирует шведа пресс-служба «горожан».