Журналисты разыграли Гаттузо, попросив на китайском сказать: «Вперёд, „Интер“»

Телеведущие Стефано Корти и Алессандро Оннис разыграли нового главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо. Журналисты попросили итальянца несколько раз произнести «вперёд, «Милан» на китайском языке.

Когда Гаттузо несколько раз громко повторил фразу, то ведущие признались, что в переводе фраза означает «Вперёд, «Интер». В ответ на это Гаттузо, улыбаясь, дал обоим журналистам лёгкую затрещину.



Гаттузо в выходные провёл первый матч в роли нового наставника «Милана». Его команда сыграла вничью с «Беневенто» (2:2), упустив победу на пятой компенсированной минуте после гола вратаря хозяев Альберто Бриньоли.