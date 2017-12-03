Гаттузо: от удара ножом было бы не так больно, как от гола вратаря «Беневенто»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги гостевого матча 15-го тура итальянской Серии A с «Беневенто». Россонери, проводившие первую игру под руководством Гаттузо, упустили победу на пятой компенсированной минуте после гола вратаря хозяев Альберто Бриньоли.

«Могу сказать, это больно. Если бы меня пырнули ножом, было бы не так больно, как от этого гола. «Милан» мучился в последние 15 минут матча, в итоге пропустив странный гол. Никак не ожидал пропущенного гола в наши ворота на последних секундах после удара вратаря соперника. Игроки «Милана», может быть, со стороны и выглядят необеспокоенными, однако в раздевалке я сегодня увидел после матча павшую духом команду. Мы «Милан» и должны играть лучше.

Это был мой первый матч в качестве главного тренера клуба, за который я выступал много лет. Думал, что мы уже добились сегодня результата, но вместо этого совершили наивную ошибку», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Гол вратаря «Беневенто» можно увидеть на канале O Cigano в YouTube.