Ибрагимович пропустит матч «МЮ» — ЦСКА, участие Кэррика маловероятно

Нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА. Об этом сообщил наставник манкунианцев Жозе Моуринью.

«Златан Ибрагимович завтра не будет играть. Он усердно работает, но колено не до конца выздоровело. Майкл Кэррик, скорее всего, тоже не выйдет. Я могу преподнести сюрприз и выпустить игрока, которого вы не ожидаете увидеть.

Я сделаю несколько замен, но замен будет не так много. Мы ещё не вышли из группы, мы не первые. Нужно сохранять баланс», — сказал Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА состоится 5 декабря в Англии, начало — в 22:45 мск.