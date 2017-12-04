Главный тренер сборной Бразилии Тите и координатор национальной команды Эду Гаспар сегодня, 4 декабря, побывали в Сочи, где бразильцы планируют базироваться во время чемпионата мира 2018 года. Как сообщается на сайте Конфедерации футбола Бразилии, Тите и Гаспар осмотрели отель и тренировочную базу и остались довольны.

В Россию также отправилась ещё одна делегация бразильской сборной, в которую вошли менеджер, начальник службы безопасности и глава медицинского штаба. Они посетят все города, в которых команде предстоит сыграть на групповом этапе (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва).

Напомним, сборная Бразилии попала в группу Е вместе со Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.

Главный тренер сборной Бразилии осмотрел отель и тренировочную базу в Сочи Фото: Конфедерация футбола Бразилии