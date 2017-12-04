Моуринью: мне доводилось работать с вратарём лучше, чем де Хеа. Это Ромеро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о вратаре манкунианцев Давиде де Хеа.

«Доводилось ли мне работать с вратарём лучше, чем де Хеа? Да, доводилось. Это Серхио Ромеро. Потому что он будет играть завтра. Все мои вратари – лучшие.

Что касается удаления Погба в матче с «Арсеналом», то завтра он будет играть, и это всё, что имеет значение. Был большой матч, он немного устал, но надеемся, что завтра он будет в хорошей форме и счастлив играть", — сказал Моуринью на пресс-конференции.