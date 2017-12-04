Смолов подтвердил, что получил конкретное предложение от «Вест Хэма»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию, согласно которой он мог перейти в «Вест Хэм Юнайтед».

«Это правда. Лондонцы прислали в „Краснодар“ предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении „Вест Хэма“. Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А „Вест Хэм“ идет внизу таблицы. Я смотрел их игру против „Сити“. Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.

Вообще, я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с «Миланом». Но мечты корректируются", — цитирует Смолова «Спорт-экспресс».