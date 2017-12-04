Состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии, «Эвертон» сыграет с «Ливерпулем»

Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии. Матчи этой стадии будут сыграны в первой декаде января 2018 года.

«Гиллингем» или «Карлайл Юнайтед» — «Шеффилд Уэнсдей»,

«Норвич Сити» — «Челси»,

«Уиком Уондерерс» — «Престон Норт Энд»,

«Фулхэм» — «Саутгемптон»,

«Миллуолл» — «Барнсли»,

«Ньюкасл Юнайтед» — «Лутон Таун»,

«Стивенидж» — «Рединг»,

«Вулверхэмптон» — «Суонси Сити»,

«Шрусбери Таун» — «Вест Хэм Юнайтед»,

«Манчестер Сити» — «Бёрнли»,

«Кардифф Сити» — «Мэнсфилд Таун»,

«Блэкберн Роверс» или «Кру Александра» — «Халл Сити»,

«Флитвуд Таун» или «Херефорд» — «Лестер Сити»,

«Мидлсбро» — «Сандерленд»,

«Тоттенхэм Хотспур» — АФК «Уимблдон»,

«Донкастер Роверс» — «Слау Таун» или «Рочдейл»,

«Форест Грин Роверс» или «Эксетер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»,

«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти»,

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Милтон-Кинс Донс»,

«Брентфорд» — «Ноттс Каунти»,

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»,

«Порт Вейл» или «Йовил Таун» — «Брэдфорд Сити»,

«Болтон» — «Хаддерсфилд Таун»,

«Ньюпорт Каунти» — «Лидс Юнайтед»,

«Ковентри Сити» — «Сток Сити»,

«Борнмут Уондерерс» — «Филд» или «Уиган Атлетик»,

«Астон Вилла» — «Уокинг» или «Питерборо Юнайтед»,

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас»,

«Ливерпуль» — «Эвертон»,

«Бирмингем Сити» — «Бертон Альбион»,

«Уотфорд» — «Бристоль Сити»,

«Ипсвич» — «Шеффилд Юнайтед».