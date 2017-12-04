Состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии, «Эвертон» сыграет с «Ливерпулем»

Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии. Матчи этой стадии будут сыграны в первой декаде января 2018 года.
«Гиллингем» или «Карлайл Юнайтед» — «Шеффилд Уэнсдей»,
«Норвич Сити» — «Челси»,
«Уиком Уондерерс» — «Престон Норт Энд»,
«Фулхэм» — «Саутгемптон»,
«Миллуолл» — «Барнсли»,
«Ньюкасл Юнайтед» — «Лутон Таун»,
«Стивенидж» — «Рединг»,
«Вулверхэмптон» — «Суонси Сити»,
«Шрусбери Таун» — «Вест Хэм Юнайтед»,
«Манчестер Сити» — «Бёрнли»,
«Кардифф Сити» — «Мэнсфилд Таун»,
«Блэкберн Роверс» или «Кру Александра» — «Халл Сити»,
«Флитвуд Таун» или «Херефорд» — «Лестер Сити»,
«Мидлсбро» — «Сандерленд»,
«Тоттенхэм Хотспур» — АФК «Уимблдон»,
«Донкастер Роверс» — «Слау Таун» или «Рочдейл»,
«Форест Грин Роверс» или «Эксетер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»,
«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти»,
«Куинз Парк Рейнджерс» — «Милтон-Кинс Донс»,
«Брентфорд» — «Ноттс Каунти»,
«Ноттингем Форест» — «Арсенал»,
«Порт Вейл» или «Йовил Таун» — «Брэдфорд Сити»,
«Болтон» — «Хаддерсфилд Таун»,
«Ньюпорт Каунти» — «Лидс Юнайтед»,
«Ковентри Сити» — «Сток Сити»,
«Борнмут Уондерерс» — «Филд» или «Уиган Атлетик»,
«Астон Вилла» — «Уокинг» или «Питерборо Юнайтед»,
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас»,
«Ливерпуль» — «Эвертон»,
«Бирмингем Сити» — «Бертон Альбион»,
«Уотфорд» — «Бристоль Сити»,
«Ипсвич» — «Шеффилд Юнайтед».