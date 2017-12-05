Сёмин: очень болел за Слуцкого в «Халле», для него это хороший жизненный этап

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе своего коллеги Леонида Слуцкого из тренерского штаба «Халл Сити» после серии неудачных результатов.



«К поездке Слуцкого в Англию отнёсся очень положительно. Очень за него болел, но бывает такая ситуация. В футболе очень много факторов, которые тренер не всегда может учесть или победить. В данной ситуации у него команда была совершенно разобранная, разваленная. Потерпели много поражений, и тренеру пришлось уйти — это часть профессии.



Думаю, для него это хороший жизненный этап, урок. Человек должен периодически менять место и развиваться», — отметил специалист в эфире передачи «Футбол России».

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.