«Арсенал» готов расстаться с Уолкоттом в январе

«Арсенал» выразил готовность продать вингера Тео Уолкотта в зимний трансферный период в случае подходящего предложения. Полузащитник, в текущем сезоне принявший участие лишь в десяти матчах преимущественно в Кубке лиги, больше не входит в планы Арсена Венгера, пишет издание The Sun. Специалист намерен избавиться от ряда игроков, включая Уолкотта, чтобы осуществить дорогостоящие трансферы летом, учитывая возможный уход Месута Озила и Алексиса Санчеса. Среди заинтересованных в персоне англичанина клубов пресса называет «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон».



Уолкотт присоединился к «Арсеналу» в 2006 году в 16-летнем возрасте в статусе одного из самых многообещающих талантов Англии. В составе лондонского клуба 28-летний футболист стал автором 65 голов в 267 матчах АПЛ.