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Робиньо, приговорённый к 9 годам тюрьмы, прибыл в «Сивасспор»

Робиньо, приговорённый к 9 годам тюрьмы, прибыл в «Сивасспор»
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Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо близок к переходу в «Сивасспор». 33-летний футболист, приговорённый к девяти годам тюрьмы, прибыл в расположение турецкого клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды. В ближайшее время Робиньо пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт.

Напомним, что в ноябре Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.

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