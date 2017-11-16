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Робиньо: трансфер Месси был за пределами возможностей «Манчестер Сити»

Футбол

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что владелец английского клуба шейх Мансур хотел приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я несколько раз говорил с владельцем клуба шейхом Мансуром. Он говорил мне, что собирается потратиться, чтобы приобрести Кака и Лионеля Месси. Кака был близок к переходу, но Месси… Думаю, Месси был за пределами их возможностей.

Но я верил в проект. У шейха были амбиции создать лучшую команду в мире, и посмотрите на них сейчас. У них лучший тренер в мире — Пеп Гвардиола, и они могут конкурировать с любым соперником», — заявил 33-летний форвард «Атлетико Минейро» в интервью изданию Daily Mail.

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Барселона Кака Лионель Месси Робиньо Хосеп Гвардиола
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