Робиньо: трансфер Месси был за пределами возможностей «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что владелец английского клуба шейх Мансур хотел приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси.



«Я несколько раз говорил с владельцем клуба шейхом Мансуром. Он говорил мне, что собирается потратиться, чтобы приобрести Кака и Лионеля Месси. Кака был близок к переходу, но Месси… Думаю, Месси был за пределами их возможностей.



Но я верил в проект. У шейха были амбиции создать лучшую команду в мире, и посмотрите на них сейчас. У них лучший тренер в мире — Пеп Гвардиола, и они могут конкурировать с любым соперником», — заявил 33-летний форвард «Атлетико Минейро» в интервью изданию Daily Mail.

Робиньо: в «Манчестер Сити» англичане ходили на дискотеки чаще, чем бразильцы