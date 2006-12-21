Президент "Рубина" избран председателем Татарстана

Как сообщает ИА REGNUM, президент ФК «Рубин» Александр Гусев избран новым председателем Федерации футбола Республики Татарстан. До этого он занимал пост заместителя председателя Госсовета Республики Татарстан. Решение избрать Гусева на пост, который оказался вакантным после безвременной кончины в мае предыдущего руководителя федерации Фарита Хабриева, было принято на отчетно-выборной конференции.

На встрече президента Татарстана Минтимера Шаймиева с руководством футбольного клуба «Рубин», Гусеву была поставлена задача под эгидой казанского клуба выстроить в Татарстане спортивную вертикаль от любительских и детских коллективов до главной команды республики.