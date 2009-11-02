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Фотообзор девятого тура чемпионата Испании

Фотообзор девятого тура чемпионата Испании
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В минувший уик-энд состоялись матчи девятого тура чемпионата Испании. «Чемпионат.ру» предлагает вашему вниманию самые яркие моменты прошедших встреч.

Фотообзор девятого тура чемпионата Испании (20 фото)

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