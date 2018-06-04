Лопетеги: уверен, в другой день сборная Испании реализовала бы больше моментов

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой Швейцарии (1:1).

«У команды сегодня многое получалось. Провели матч на хороших скоростях и с высокой интенсивностью. Уверен, в другой день мы смогли бы реализовать половину тех моментов, что создали. Замечательно, что нам удалось создать столько моментов против такой сильной команды, как сборная Швейцарии», — цитирует Лопетеги Marca.

До ЧМ-2018 сборная Испании 9 июня проведёт товарищеский поединок с командой Туниса.