«Наполи» отказался от приобретения Витселя

«Наполи» отказался от приобретения полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя, которого китайский клуб был готов включить в сделку по переходу хавбека неаполитанцев Марека Гамшика.



«Я хотел € 35 млн, все говорили о € 30 млн, а затем они предложили мне € 15 млн и ещё своего игрока. И если вы спросите меня о футболистах, уехавших в Китай, то я скажу, что они забывают, как играть в Италии и Европе. Если они не предложат мне € 30 млн до понедельника, эта сумма вырастет до € 40 млн», — сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.



Как утверждает Football Italia со ссылкой на Gazzamercato, игроком «Тяньцзинь Цюаньцзянь», о котором говорил Де Лаурентис, был Витсель, который в настоящий момент находится в расположении сборной Бельгии на чемпионате мира – 2018.