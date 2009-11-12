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16:30 Мск
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"Хетафе" вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании

"Хетафе" вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании
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Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

«Эспаньол» – «Хетафе» – 1:1
Голы: Солдадо, 21 (1:0), И.Алонсо (37) (1:1)
Первый матч: 0:2.

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