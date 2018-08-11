Самедов — о рождении сына: жил между домом и роддомом, ездил всё время к жене

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча с «Анжи» (1:0) в 3-м туре РПЛ рассказал о рождении сына. Игрок красно-белых 6 августа в третий раз стал отцом.

«Рождению сына я очень счастлив. Были непростые дни: жил между домом и роддомом, ездил всё время к жене. Завтра выписывают её, так что всё хорошо», — передаёт слова Самедова корреспондент „Чемпионата“ Иван Карпов.

Напомним, в матче «Спартак» — «Анжи» в начале второго тайма махачкалинская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Андрес Понсе. На 68-й минуте «Анжи» лишился ещё одного игрока — арбитр показал Дмитрию Белорукову вторую жёлтую карточку. Через две минуты «Спартак» сумел воспользоваться численным большинством — Квинси Промес навесил во вратарскую, Зе Луиш выиграл борьбу и головой переправил мяч в дальний угол.