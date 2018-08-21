Кулибали: никогда не видел более скромного человека, чем Анчелотти

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признался, что никогда не видел более скромного человека, чем новый главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Главная цель сезона — пройти весь путь вместе с новым тренером. Нам предстоит много работы, потому что у Анчелотти другое видение футбола и он скромнее чем, возможно, любой игрок в „Наполи“. Я никогда прежде не видел таких скромных людей.



„Наполи" достигал хороших результатов с Сарри, и мы надеемся стать ещё лучше вместе с Анчелотти. Такова наша цель», — приводит слова Кулибали Football Italia.

Напомним, Анчелотти возглавил «Наполи» нынешним летом после ухода бывшего наставника клуба Маурицио Сарри в лондонский «Челси». До работы в неаполитанском клубе Анчелотти был главным тренером «Баварии», «Реала», «ПСЖ», «Челси», «Милана», «Ювентуса» и других команд.