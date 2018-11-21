Исполком РФС состоится 6 декабря

Сегодня, 21 ноября, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба РФС. В заседании принял участие вице-премьер России Виталий Мутко.



Была определена дата ближайшего заседания исполкома РФС, на котором будут подведены итоги года. Оно состоится 6 декабря 2018 года.



На заседании бюро исполкома РФС было принято решение поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Напомним, выборы главы Международной федерации футбола состоятся 2019 года.

Напомним, 25 декабря 2017 года Мутко заявил, что берёт паузу на полгода на посту президента РФС в связи с желанием оспорить в Спортивном арбитражном суде решение о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Исполняющим обязанности главы союза назначили Александра Алаева.