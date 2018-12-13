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Кононов: неудовлетворён периодом начала своей работы в «Спартаке»

Кононов: неудовлетворён периодом начала своей работы в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2), а также заявил, что неудовлетворён периодом начала работы с командой.

«Что касается мнения, согласно которому команда сегодня не вышла на матч как на последний бой, то игроки отдали все силы, которые у них сейчас есть. Всё своё мастерство. Игра была равной, но нам не повезло.

Я ставлю для себя высокие задачи, поэтому неудовлетворён периодом начала своей работы в команде. В «Краснодаре» и «Арсенале» я был как в тихой гавани, а «Спартак» — другое дело? Ни в какой тихой гавани я не был ни в одном клубе. Тренер всегда под давлением, а в «Спартаке» оно больше. Но я к этому готов, и сложности меня только стимулируют», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Кононов был назначен главным тренером «Спартака» 12 ноября. С тех пор команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения в матчах всех турниров.

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