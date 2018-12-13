«Спартак» не смог. Лиги Европы у Кононова не будет

Перед этим матчем было очень сложно выделить в паре встречающихся соперников фаворита. С одной стороны, «Вильярреал» обитает на дне таблицы чемпионата Испании, на днях сменил главного тренера, испытывает проблемы в организации, а суммарный класс его футболистов едва ли выше, чем у «Спартака».

С другой, красно-белые в последнее время тоже держались и побеждали в чемпионате на морально-волевых и благодаря мастерству отдельных представителей группы атаки. Баланса у команды Кононова нет и не было. Достаточно вспомнить, что в центре поля отсутствуют два ключевых игрока, из-за чего в опорной зоне остались только Глушаков да опущенный вниз Попов. Об интенсивном футболе приходится лишь мечтать, ведь физически футболисты чувствуют себя скверно и, как правило, встают каждый второй тайм.

Интриги и расклады последнего тура Лиги Европы: «Спартаку» надо побеждать «Зенит» уже вышел, что нужно «Краснодару» и «Спартаку».

Удивить и придумать что-то кардинально новое Кононов сейчас тоже не может. Он пляшет от одного и того же: не меняет без острой необходимости игроков (потому что остающиеся в резерве ничем не лучше), использует одну и ту же схему. Даже «Вильярреал» в этом плане имел преимущество перед матчем: поди разбери, какой состав изберёт недавно пришедший Хавьер Кальеха и чем удивит.

Ожидания полностью совпали с реальностью: мы увидели некачественный, довольно медленный футбол в исполнении двух плюс-минус равных по сегодняшней силе и уровню организации команд, где на первый план вышли концентрация в конкретных эпизодах и реализация.



Нет, «Спартак» не играл намного хуже. Совсем провалил он разве что стартовые отрезки двух таймов. В первой половине минут 10 не мог выйти из обороны, допускал ошибки при простеньких передачах, позволял «Вильярреалу» запирать себя в штрафной. Эта паника и привела к пропущенному голу. Мельгарехо, которого смутил рикошет после удара со средней дистанции, пропустил за спину Чуквезе, а тот пробил мимо Максименко.

Но после этого ведь «Спартак» пришёл в себя и сам поддавил испанцев. Да не просто поддавил: он начал создавать моменты. Сразу же после того, как счёт стал 0:1, в упор головой бил Зе Луиш, потом до прострела Попова во вратарской не дотянулся Луис Адриано, далее расстреливал ворота из штрафной Глушаков (мимо), а уже перед перерывом после прохода Зе Луиша с трёх метров умудрился попасть во вратаря Ханни.



Да, в этой игре не чувствовалось никакой уверенности, а тем более – запаса прочности. «Спартак» взрывался эпизодически, показывал несбалансированный футбол – ровно так же, как и предыдущих играх. Но будь он бережнее при реализации, вполне мог бы рассчитывать на положительный итог. Или играй хотя бы немного лучше лидеры группы атаки. Ханни оказался откровенно плохим, Адриано тоже ничем не порадовал, да и вообще вряд ли кому-то можно давать положительные персональные оценки.

Растранжирив шансы, в начале второго тайма красно-белые получили ещё один пропущенный мяч. На этот раз Глушаков недоработал в опорной зоне, Рассказов и Ломовицкий бессильно смотрели на чужую «стеночку», а Максименко опять не смог выручить. Далее случился обмен попаданиями в штанги и перекладину, но матч к тому времени был закончен.



Кононов вылетел из первого турнира с новой командой, и не нужно лукавить и говорить, как иногда происходит, что произошло это к лучшему, то есть к разгрузке весеннего календаря. Играть в Европе в любом случае почётно, а спасибо за вылет тренеру не скажут ни болельщики, ни руководство.



Но на этот ноябрьско-декабрьский отрезок «Спартака» всё равно стоит смотреть объективно, отбросив эмоции и включив логику. Никакой безнадёги здесь нет, кричать «Всё пропало!» слишком рано. У Кононова впереди пауза, во время которой можно выдохнуть и спокойно сделать первые выводы, и зимние сборы, где тренерский штаб начнёт строительство новой команды.

Хотя настроение на всю зиму в случае выхода в весну Лиги Европы, конечно же, было бы совсем другое. Это и есть главный отрицательный итог матча.