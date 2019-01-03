Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Денис Черышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и играть

Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
Денис Черышев: хочу, чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и играть
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мыслями о скандале с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Читал ли о скандале с Кокориным и Мамаевым? Что-то прочитал, да. С Александром мы знакомы ещё по молодёжной сборной, с Павлом встречались в первой команде. Многого тут сказать не могу, ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы всё хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай бог, у них всё получится. И у всех всё будет хорошо», — цитирует Черышева Sport24.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября, по итогу которых пострадали три человека. Суд избрал для молодых людей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, однако позже продлил арест до 8 февраля.

Орлов: Кокорина с Мамаевым скоро не выпустят, не любят у нас богатых людей
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент