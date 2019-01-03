Гвардиола: ван Дейк — исключительный футболист, он стоит своих денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о защитнике мерсисайдцев Вирджиле ван Дейке.

«Вирджил — исключительный игрок. Сколько бы футболист ни стоил, если у него идёт игра, он стоит своих денег. Когда платишь меньше, но футболист не проявляет себя, то трансфер кажется дорогим. Если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно, он стоит заплаченных денег», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в середине прошлого сезона за £ 75 млн (около € 83,1 млн).

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 3 января, в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.