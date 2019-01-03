Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино пока не знает, продлит ли полузащитник Кристиан Эриксен контракт с клубом. Действующее соглашение датчанина с лондонцами рассчитано ещё на 18 месяцев.

«Пока нет никаких новостей, но это хорошо. Кто знает, что произойдёт. Я не тот, кто будет страдать в такой ситуации, потому что футбол динамичен. Эта игра, в которой тренер не всегда может контролировать свои интересы. Всё зависит от многих вещей. У разных сторон свои интересы.

Конечно, Кристиан важен для нас. Хочется, чтобы такой игрок был рядом. Но речь идёт о переговорах, в которых участвуют разные стороны с разными интересами. Будет здорово, если Эриксен продолжит выступать за «Тоттенхэм» в течение долгого времени. Если нет, это его право», — приводит слова Почеттино Sky Sports.