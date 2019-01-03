Источник: «Челси» прекратил переговоры о трансфере Игуаина

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не перейдёт в «Челси» в это зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

У «Челси» возникли трудности при заключении сделки, так как Игуаин выступает в «Милане» в аренде, а права на него принадлежат туринскому «Ювентусу». Руководство лондонцев устало вести переговоры с двумя клубами и решило переключиться на другие варианты.

Ранее сообщалось, что «Челси» может обменять на Гонсало форварда Альваро Морату.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 15 матчах. В Лиге Европы 31-летний аргентинец записал в свой актив 2 мяча и голевой пас в 5 встречах.

«Челси», набрав 44 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.