Хазенхюттль сообщил об уходе Габбьядини, которого сватали в «Спартак» и ЦСКА

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сообщил, что ожидает ухода из команды нападающего Маноло Габбьядини.

«Знаю об интересе к Маноло со стороны нескольких клубов. В данный момент у нас слишком большая команда, поэтому нам нужно продавать футболистов. А Габбьядини является одним из тех, кем интересуются другие клубы. Его уход из «Саутгемптона» может случиться в ближайшие дни», — цитирует Хазенхюттля Football Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах Габбьядини заинтересованы московские «Спартак» и ЦСКА, а также «Милан», «Фиорентина», «Севилья» и «Болонья».

В нынешнем сезоне Габбьядини принял участие в 12 матчах за «Саутгемптон» в английской Премьер-лиге, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.