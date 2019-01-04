Агуэро забил 250-й гол в национальных чемпионатах

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад».

На 40-й минуте хозяева открыли счёт благодаря точному удару нападающего Серхио Агуэро. Для 30-летнего футболиста этот гол стал 250-м в карьере в национальных чемпионатах. На счету аргентинца теперь 153 гола в чемпионате Англии, 74 – в Испании и 23 – в Аргентине.

Всего в данный момент в активе Агуэро 331 гол в 580 матчах на клубном уровне, на котором он выступал за «Индепендьенте», «Атлетико» и «Манчестер Сити». На его счету также 39 мячей в 89 встречах за сборную Аргентины.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». К 55-й минуте хозяева вели со счётом 1:0.