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СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Фейеноорда»

Фото: VI Images via Getty Images
СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Фейеноорда»
Футбол / РПЛ

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника голландского «Фейеноорда» Йерри Юсте, сообщает Algemeen Dagblad. По информации издания, ранее на него обратил внимание донецкий «Шахтёр».

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 22-летний защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Также он заработал по жёлтой и красной карточке. Контракт футболиста действует до лета 2021 года.

Юсте в прошлом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов в составе «Фейеноорда».

Ранее сообщалось об интересе питерского клуба к полузащитнику «Сент-Этьена» Оле Сельнесу. Контракт норвежского хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2020 года, а его цена превышает € 10 млн.

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

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